Schweizer Android-OS-Entwickler Apostrophy integriert Threema

Die beiden Schweizer Unternehmen Apostrophy und Threema geben eine Partnerschaft bekannt. Apostrophy mit Hauptsitz in Lugano entwickelt eine auf Datenschutz und Cybersicherheit getrimmte Android-Version namens Apostrophy OS und gibt nun bekannt, Threema auf Geräten mit Apostrophy OS künftig kostenlos vorzuinstallieren. Auch sollen bestehende Apostrophy-OS-Nutzer ein kostenloses Upgrade erhalten und den Schweizer Messenger gratis installieren können. Normalerweise sind für Threema auf Android knapp 6 Franken zu berappen.Man biete mit der neuen Zusammenarbeit eine "transparente und flexiblere Wahl" für Unternehmen und Privatnutzer an, welche Wert auf Datenschutz und Security legen, wie die beiden Unternehmen schreiben.Als aktuelles Gerät, auf dem nun Threema vorinstalliert ist, wird das MC02 des Schweizer Anbieters Punkt präsentiert. Dieses wird als ein in der Schweiz entwickeltes Gerät angepriesen, welches für den Nutzer arbeitet, statt diesen zum eigentlichen Produkt zu machen und als besonders datenschutzfreundliche Alternative zu anderen Android-Geräten positioniert wird. (win)