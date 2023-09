Threema führt Bezahlung mit Bargeld ein

Der Schweizer Chat-App-Anbieter Threema nimmt das Thema Datenschutz ernst. Das zeigt sich am neusten Service – der Möglichkeit, Lizenzen für die Android-App mit Bargeld zu erwerben. "Weil unser Fokus seit jeher auf Datenschutz und Privatsphäre liegt, ist die Einführung der Barzahlung ein logischer Schritt", erklärt dazu Silvan Engeler, Threema-Mitgründer und Head of Software Engineering. "Bargeldloses Bezahlen ist zweifellos bequem, doch mit jeder Transaktion fallen Daten an. Im Einzelfall vielleicht nicht weiter bedenklich, doch in der Menge sagen solche Daten einiges über eine Person aus."Das ganze funktioniert so, dass der Käufer von Android-Lizenzen im Threema-Shop neu die Option "Anonym mit Bargeld bezahlen" wählen kann, die gewünschte Anzahl Android-Lizenzen bestellt und daraufhin eine Bestellnummer sowie eine Lizenz-URL bekommt. Dann muss der fällige Betrag – es wird jeweils auf die nächste Zehnerstelle aufgerundet – cash per Briefpost zusammen mit dem Vermerk der Bestellnummer an Threema gesendet werden. Hat Threema das Bargeld erhalten, werden die Lizenzen freigeschaltet und können über die Lizenz-URL abgerufen werden.Nebst der neuen Bargeld-Option bietet Threema schon seit längerem die Möglichkeit, Lizenzen per Bitcoin zu bezahlen, was ebenfalls als "privatsphärefreundliche Zahlungsmethode" bezeichnet wird. Doch mit Bargeld sei nun ein komplett anonymer Kauf ohne Kryptowährung möglich, schreibt Threema zur Neuerung. (mw)