Threema lanciert komplett Google-freie Version

(Quelle: Threema)

4. August 2022 - Der Schweizer Nachrichten-App-Anbieter Threema hat Threema Libre veröffentlicht – eine Version, die frei von jeglichen proprietären Abhängigkeiten sein soll.

Der populäre Schweizer Nachrichten-App-Anbieter Threema hat Threema Libre vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Version von Threema , die frei von jeglichen proprietären Abhängigkeiten sein soll. "In Threema Libre gibt es keine einzige Zeile Code, die eine proprietäre Softwarebibliothek von Google oder anderen Drittanbietern voraussetzt", schreibt Threema dazu via Blog . So komme beispielsweise zur Benachrichtigung ausschliesslich Threema Push zum Einsatz, und ein Fallback auf Googles Push-Dienst sei von vornherein unmöglich. Zudem unterstütze Threema Libre Reproducible Builds, womit es verhältnismässig einfach nachprüfbar werde, dass in der installierten App ein Datenabfluss zu Google ausgeschlossen ist. N icht zuletzt lasse sich die gesamte App vollständig durchleuchten, da der gesamte Code inklusive aller verwendeten Softwarekomponenten quelloffen ist.Nutzer von Google-freien Android-Varianten haben die Möglichkeit, Threema Libre über den alternativen App-Store F-Droid zu installieren und über dessen Update Management auf dem neusten Stand zu halten. Voraussetzung ist das Hinzufügen von Threemas F-Droid-Repository. Weitere Informationen liefert Threema an dieser Stelle . (mw)