Threema ermöglicht individuelle Chat-Hintergründe in iOS

(Quelle: Threema)

2. Juni 2023 - Threema hebt die Individualisierung von Chats auf ein neues Niveau: Ab sofort ist es möglich, jedem Chatverlauf ein separates Hintergrundbild zuzuweisen.

Schnell eine Nachricht verfasst und versehentlich an den falschen Absender verschickt? Das ist wahrscheinlich den meisten bereits widerfahren. Der Messenger Threema bietet ab sofort in iOS ein neues Feature an, welches das Risiko dieses Malheurs minimiert. Der Schweizer Messenger ermöglicht neu, einem Chat ein individuelles Hintergrundbild zuzuweisen, wie es in einem Blogpost heisst . Ausserdem wird damit dem Chat eine individuelle, persönliche Note verliehen.Um das Hintergrundbild eines Chats zu ändern, öffnet man die entsprechenden Kontakt- bzw. Gruppendetails, tippt auf "Hintergrundbild" und wählt das gewünschte Bild aus. Ob das Feature auch für Android ermöglicht wird, ist derzeit noch offen. (adk)