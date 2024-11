Schneider Electric gehackt, Lösegeld wird in Baguettes gefordert

Die Hacker drohen mit der Veröffentlichung der Daten, wenn Schneider Electric nicht einer eher speziellen Forderung nachkommt: Der Konzern soll ein Lösegeld von 125'000 US-Dollar bezahlen. Jedoch nicht in Kryptowährung, sondern in Baguettes. Wie die Hacker sich die Übergabe von mehr als 100'000 Broten vorstellen, wird nicht ausgeführt.Die nicht ganz ernstzunehmende Forderung und die zugehörige Formulierung auf X lässt wohl vermuten, dass es den Hackern eher um Sabotage und Blossstellung denn um finanzielle Interessen geht. Der Preis soll sich übrigens halbieren, wenn das Unternehmen offen zum Breach steht – was mit der Aussage gegenüber der Presse nun eigentlich bereits passiert ist. (win)