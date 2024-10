Firefox 132 verbessert Streaming-Funktionen

Firefox ist in Version 132.0 erschienen und bringt neben Verbesserungen beim Video-Streaming für User auf Windows vor allem Neuerungen für MacOS-Nutzer. In Sachen Streaming wird derzeit das Microsoft PlayReady Encrypted Media Playback ausgerollt – dieses ermöglicht 1080p- respektive 4K Ultra HD-Support auf den Websites ausgewählter Streaming-Partner. Als Vorteil nennt Mozilla vor allem bessere Energieeffizienz und damit längere Akkulaufzeiten beim Streamen. Für die Bildqualität beim Streaming (sowie bei Bildern und Games) soll sich weiter der Rollout von Wide Color Gamut WebGL und WebRender Hardware Accelerated Rendering positiv auswirken.Zu den angemerkten Verbesserungen für MacOS-Nutzer in Version 132 gehören derweil der neu hinzugefügte Support für das Screen and Window Sharing Selection Feature auf MacOS 15 (Unterstützung für MacOS 14 soll bald folgen). Weiter wurde das Session Resume Feature für MacOS verbessert – Firefox startet nach einem Neustart des Systems damit nun automatisch.Daneben wurden einige Sicherheitslücken gestopft, drei davon mit dem Schweregrad "high". Die gesamte Liste der Security-Fixes findet sich hier. Firefox 132 steht in der Freeware-Library von "Swiss IT Magazine" an dieser Stelle zum Download bereit. (win)