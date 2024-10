Firefox 131 erlaubt temporäre Website-Berechtigungen

Mozilla hat am Dienstag, 1. Oktober 2024, mit Firefox 131 die neuste Version für seinen Open-Source-Browser veröffentlicht. Ebenfalls neu sind die ESR-Version 128.3.0 und Firefox ESR 115.16.0 für Windows 7, Windows 8.1 sowie MacOS bis v1014.Firefox 131 ermöglicht es neu auf Wunsch, Berechtigungen für Webseiten lediglich temporär zu gewähren (z. B. Geolokalisierung), wie unter anderem "Deskmodder" berichtet . Die Berechtigungen werden entweder nach einer Stunde oder beim Schliessen des Tabs widerrufen.Ebenfalls neu ist eine Tab-Vorschau. Wer mit der Maus über nicht aktive Tabs fährt, sollte eine Vorschau des Website-Titels sehen. Dies macht es einfacher, das gesuchte Tab zu finden, ohne zwischen ihnen hin- und herzuwechseln.Für Suchmaschinen wurde derweil der Shortcut wieder eingeführt, um per Tastenkombination zur Startseite der Suchmaschine zu navigieren, wenn die Suchleiste leer ist. Dies ist nun wieder via Tastenkombination "Umschalt + Enter" oder "Umschalt + Klick" möglich.Neuerdings berücksichtigt Firefox ausserdem beim Vorschlagen einer Standard-Übersetzungssprache auch Sprachen, die zuvor bereits für Übersetzungen verwendet wurden.Des Weiteren hat Mozilla für Android-User den Schutz gegen Fingerprinting verbessert, wie Linuxnews.de berichtet . Fingerprinting ist eine Form von Online-Tracking, bei dem ein digitaler Fingerabdruck erstellt wird, wenn ein Unternehmen ein eindeutiges Profil anhand der Computerhardware-, -Software, Add-ons etc. eines Nutzers erstellt.Ausserdem wurden wie üblich auch Sicherheitspatches vorgenommen. Wie viele es diesmal sind, ist derzeit nicht bekannt, da Mozilla die Release Notes am Dienstagvormittag noch nicht aktualisiert hat. Das Update auf Firefox 131 sollte am Dienstagnachmittag via Update-Funktion des Browsers verfügbar werden.Der Firefox-Browser kann über unsere Download-Bibliothek heruntergeladen werden. (cma)