Firefox-Support für Windows 7 und 8 wird bis März 2025 verlängert

Mozilla-Verantwortliche haben auf Reddit laut einem "Neowin"- Bericht angekündigt, dass man mit dem Firefox-Browser die veralteten Betriebssysteme Windows 7, 8 und 8.1 länger als ursprünglich geplant unterstützen will. Bereits im Sommer vor einem Jahr gab das Entwicklerteam mit der Veröffentlichtung von Firefox 115 bekannt, dass diese die letzte Browser-Version sei, welche die ausgemusterten Windows-Versionen noch unterstützen werde. Der erweiterte Suport für diese Browser-Version wäre dann nach der ursprünglichen Planung diesen September ausgelaufen.Nun hat man den Support für Firefox 115 verlängert und will die Browser-Version laut dem Release Calendar bis März kommenden Jahres unterstützen. Dies gilt neben den veralteten Windows-Versionen auch für MacOS 12.12 bis 12.14. Der letzte Release von Firefox 115 wird somit die Versionsnummer 115.21 tragen und soll am 4. März 2025 veröffentlicht werden.Die übrigen Hersteller der gängigen Webbrowser haben die Unterstützung von Windows 7 und Windows 8 respektive 8.1 bereits seit längerem beendet. Microsoft hat Windows 7 letztmals mit der Edge-Version 109 von Ende 2023 unterstützt, während Google bereits anfangs 2023 mit Chorme 109 den Stecker gezogen hat. (rd)