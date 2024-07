Firefox 128 kommt mit integrierter Übersetzungsfunktion

Firefox 128 steht zum Download bereit. Die aktuelle Version des beliebten Browsers kommt mit einer spannenden neuen Funktion: So lassen sich markierte Textpassagen über einen Rechtsklick und die entsprechende Option im Kontextmenü übersetzen. Im Praxistest standen hier aktuell schon 18 verschiedene Sprachen zur Verfügung, auch die Übersetzung der kompletten Seite war möglich.Zudem hat Mozilla den Browser auch an anderen Stellen optimiert. So ist beispielsweise das Menü für die Löschung von Nutzerdaten nun aufgeräumter und stellt weitere Informationen beispielsweise zu Dateigrössen im jeweils gewählten Zeitraum zur Verfügung.Firefox 128 lässt sich wie gewohnt direkt im Menü des Browsers updaten oder aber über die gut sortierte Download-Library von "Swiss IT Magazine" runterladen. (sta)