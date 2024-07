Mozilla testet vertikale Tabs in Firefox

In der Liste der meistgewünschten Features für Firefox belegen vertikale Tabs hinter Tab Grouping à la Chrome und "bring back progressive web apps" den dritten Platz. Jetzt testet Mozilla in den aktuellen Nightly Builds die Option für vertikal angeordnete Tabs in einer Sidebar, wie "ghacks.net" festgestellt hat . Anmerkung: Es kann sein, dass das Feature je nach Nightly Build verfügbar ist oder nicht.Nach dem Download des Nightly Build , der problemlos parallel zu Firefox aus dem Stable Channel installiert werden kann, lassen sich die vertikalen Tabs über about:config aktivieren. Dazu müssen im Abschnitt Sidebar (erreichbar via Suche) die Optionen sidebar.revamp sowie sidebar.verticalTab aktiviert, das heisst auf true gesetzt werden. Nach einem Neustart von Firefox Nightly Build lässt sich die Sidebar mit den Tabs sodann über den Button "Show Sidebars" in der Toolbar aufklappen. (ubi)