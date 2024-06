Chrome 126 sowie Firefox 127 veröffentlicht

Google hat seinen Browser Chrome in der Version 126 veröffentlicht. Der neue Release schliesst in erster Linie Sicherheitslücken, und zwar 21 an der Zahl, einige davon auch als schwerwiegend eingestuft. Daneben gibt es ein paar Änderungen und Neuerungen, die vor allem Entwickler interessieren dürften und die Google in den Release Notes dokumentiert . Die Security-Fixes sind derweil hier beschrieben Ebenfalls in einer neuen Version (127) ist Firefox aus dem Hause Mozilla veröffentlicht worden. Firefox 127 kommt im Gegensatz zu Chrome 126 mit neuen Features – allem voran der Möglichkeit, Firefox beim Start von Windows automatisch auszuführen. Nebst der Auto-Start-Funktion ist es neu möglich zu definieren, dass man auf den Firefox Passwort Manager nur dann zugreifen kann, wenn man sich entweder per PIN oder biometrisch authentifiziert. Ebenfalls neu ist ein Befehl, um alle doppelt geöffneten Tabs in einem Fenster zu schliessen. Daneben flickt auch Firefox 127 diverse Sicherheitslücken. Die Release Notes zu Firefox 127 finden sich hier Heruntergeladen können Chrome 126 und Firefox 127 wie immer in der gut sortierten Download-Library von "Swiss IT Magazine". Chrome gibt es an dieser Stelle, Firefox hier. (mw)