SSIS: Schweizer Softwarebranche beim KI-Einsatz noch am Anfang

Das Fokusthema der diesjährigen zehnten Ausgabe des Swiss Software Industry Survey (SSIS) der Uni Bern ist der Einsatz von KI in der Schweizer Softwarebranche. Die Ergebnisse zeigen, dass die Branche hier teils noch am Anfang steht. Bei der Entwicklung und Dokumentation von Code nutzen zwar schon 46,8 Prozent der befragten Unternehmen KI, bei der Softwarewartung sind es 41,5 Prozent. In den Bereichen Planung und Integration aber fehlt bei vielen Unternehmen das Know-how über KI-Technologien, auch wenn diese gerade hier Potenzial bieten.Und obwohl das Interesse an KI zunimmt, zögern Unternehmen oft bei der vollständigen Integration der künstlichen Intelligenz. Als Grund verortet die Studie, dass 58 Prozent der Unternehmen ihre KI-Systeme nicht mit eigenen Daten trainieren. Das erschwere die Anpassung an unternehmensspezifische Bedürfnisse und lasse das volle Potenzial der KI ungenutzt. Darüber hinaus ist die KI-Ära in der Schweizer Softwareindustrie noch jung: 86,2 Prozent der Firmen, die KI einsetzen, haben damit erst in den vergangenen anderthalb Jahren angefangen, also genau in der Zeit, in der der Generative-AI-Hype so richtig loslegte.