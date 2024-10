Apple kündigt Woche mit vielen Produktneuheiten an

Kommende Woche wird Apple wie stets im Herbst die jüngsten Produktneuheiten vorstellen. Wie Apple-Manager Greg Joskwiak in einem Post auf X ankündigt , steht eine Woche mit aufregenden Ankündigungen bevor, bereits am Montag soll es losgehen.Laut Insidern wie Mark Gurmann von " Bloomberg " (Paywall) wird Apple aufgefrischte Macs mit dem neuen M4-Prozessor vorstellen und unbestätigten Meldungen zufolge ist auch mit neuen Versionen des iPad Mini und des MacBook Pro zu rechnen.Bei den MacBook-Pro-Modellen werden abgesehen vom Prozessor-Upgrade allerdings kaum grosse Änderungen erwartet. Allenfalls wird die Aufstockung der Standard-RAM-Ausstattung vermutet. Eine Ausnahme könnte hier auch das Einstiegsgerät mit 14-Zoll-Display machen. So sind unlängst Daten über ein schwarzes 14-Zoll-Gerät mit Basis-M4-Chip, 16 GB RAM und einem dritten Thunderbolt-Port geleakt worden. Erste Macbook-Air-Modelle mit M4-Chip werden derweil erst anfangs kommenden Jahres erwartet.Des Weiteren wird mit einem kompakteren Mac Mini gerechnet, bereits im Sommer machten entsprechende Gerüchte die Runde. Der Minirechner soll mit M4- und M4-Pro-Chips lanciert werden und über einen Formfaktor verfügen, der kaum über Apples TV-Box hinausgeht.Keine Änderungen soll neben dem CPU-Upgrade der iMac erfahren. Spekulationen zufolge könnte das Magic Keyboard hier allenfalls mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet werden.Neben all der Hardware wird davon ausgegangen, dass Apple auch iOS 18.1 mit dem KI-Assistenten Apple Intelligence offiziell lancieren wird. Updates werden zudem erwartet von iPad OS, MacOS Sequoia, WatchOS sowie TvOS und last but not least VisionOS. (rd)