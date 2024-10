ARM will Qualcomm Lizenz entziehen

Die Kündigung der Lizenz könnte erhebliche Auswirkungen auf den Smartphone- und PC-Markt haben, schliesslich verkauft Qualcomm jährlich Millionen von Prozessoren, die in den meisten Android-Smartphones eingesetzt werden. Sollte die Kündigung in Kraft treten, könnte Qualcomm gezwungen sein, wesentliche Produktlinien einzustellen, die einen Grossteil des Umsatzes von rund 39 Milliarden US-Dollar ausmachen, so "Bloomberg". Ansonsten würde der Hersteller Schadensersatzforderungen riskieren. (mw)