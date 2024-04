Qualcomm bringt neben Snapdragon X1 Elite und Plus auch achtkernigen X1 Plus

Neues vom Chiphersteller Qualcomm : Zusätzlich zu den für leistungsfähige Windows-on-ARM-Rechner konzipierten Snapdragon-X1-Elite- und -X1-Plus-SoC soll, ebenfalls mit der Bezeichnung X1 Plus, auch eine Variante für preisgünstigere Modelle auf den Markt kommen. Der Snapdragon X1 Plus X1P42100 verfügt laut "Android Authority" über nur acht CPU-Kerne, während die übrigen Modelle mit jeweils acht Performance- und vier Efficiency-Kernen aufwarten. Es soll sich dabei um einen neu entwickelten echten Achtkerner handeln und nicht wie bei den anderen Varianten durch Deaktivierung von Kernen und niedrigere Taktraten abgespeckte Chips.Beim Snapdragon X Plus X1P42100 hat Qualcomm indes nicht nur die Anzahl CPU-Kerne reduziert, sondern auch eine weniger leistungsfähige GPU mit noch unbekannter Taktfrequenz integriert. Auch zur CPU-Taktrate weiss "Android Authority"-Autorin Wojciechowska noch nichts zu berichten. (ubi)