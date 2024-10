Samsung Galaxy S10-Geräte bleiben in Boot-Schlaufe hängen

Besitzer von Geräten der Galaxy-Reihe 10 aufgepasst: Das neue Update sorgt aktuell dafür, dass reihenweise Geräte dieser Serie in einer Boot-Schlaufe hängen bleiben. Das betroffene Framework-Update kommt von der Smart Home App SmartThings, wie "Droidlife" berichtet . In Online-Foren finden sich zahlreiche Beiträge von Nutzern, die das Verhalten bei verschiedenen Geräten mit Android 12 feststellen mussten. Betroffen sind nach heutigem Stand folgende Galaxy-Modelle:• S10• S10e• S10+• S10 5G• Note 10• Note 10+• Note 10+ 5GWer das Update noch nicht gemacht hat, sollte unbedingt damit warten und auf neue Informationen von Samsung warten, bevor der Patch eingespielt wird. Samsung hat sich bereits zu den Problemen geäussert: "Uns ist bekannt, dass eine begrenzte Anzahl von Galaxy-Smartphones mit Android 12 während eines Updates auf die neueste Version der SmartThings-App ständig neu startet. Nach der Entdeckung haben wir das Update sofort ausgesetzt und arbeiten daran, das Problem zu beheben. Betroffene Kunden können sich an das Samsung Contact Center wenden, um Support für ihre Geräte zu erhalten."Wenn man das Problem selbst lösen will, ist der einzige Weg hinaus offenbar das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, was aber natürlich zum Verlust sämtlicher Daten auf dem Gerät führt. Alternativ kann das Gerät bei Samsung eingeschickt werden, dort kann man laut Samsung den Fehler korrigieren, ohne dass dabei Daten verlorengehen. (win)