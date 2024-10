Samsungs One UI soll auch für Smart-TVs kommen

Samsung hat im Rahmen der SDC 24 angekündigt, dass die Smartphone-Benutzeroberfläche One UI auch für Smart-TVs des Herstellers eingesetzt werden soll – und zwar bereits nächstes Jahr. Dasselbe soll auch für Haushaltsgeräte von Samsung gelten. Gleichzeitig verpflichtet sich der südkoreanische Hersteller zu Software-Updates bis zu sieben Jahren auch für Smart-TVs, wie das bei Handys bereits der Fall ist. Durch den Schritt möchte Samsung das Produkterlebnis kohärenter gestalten bzw. verbessern.Samsung gewährte an der SDC 24 ausserdem einen kurzen Blick auf One UI 7. Die Beta-Version davon soll für Entwickler noch in diesem Jahr verfügbar werden. Mehr dazu über diesen Link . (cma)