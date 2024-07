Samsung: One UI 7 bringt neues Design

Laut dem bestbekannten Leaker Ice Universe wird die kommende Oberfläche für Samsung-Smartphones, One UI 7, zur "meistveränderten Version in der Geschichte von One UI". Viel mehr verrät der X-Post indes nicht, nur dass das Icon neu gezeichnet sei. Ein weiterer X-User spricht in einem Kommentar von neuen App-Designs, einem neuen Notification Panel und neuen Animationen.Im Rahmen der neuen Version sollen zudem die Icons der Samsung-eigenen Apps ein Redesign erfahren oder sogar von den Nutzern umgestaltet werden können, wie es Apple in iOS 18 ermöglicht. One UI 7, basierend auf Android 15, wird von Samsung bereits getestet und soll am 3. Oktober auf Samsungs Developer Conference 2024 offiziell vorgestellt werden – nur ein knappes Jahr nach der Präsentation von One UI 6.1. (ubi)