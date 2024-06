Samsung Developer Conference im Oktober 2024 angekündigt

Samsung hat das Datum für seine alljährliche Samsung Developer Conference (SDC) festgelegt. Die Konferenz findet demnach am 3. Oktober 2024 im kalifornischen San Jose statt, wie der Elektronikkonzern auf X postet . Erwartet werden nebst neuen Entwicklungen und Innovationen auch diverse Keynotes von namhaften Speakern. In sogenannten Breakout Sessions werden die Teilnehmer die Möglichkeit haben, tiefer in die neuesten Plattformen und Entwickler-Tools von Samsung einzutauchen. Die Konferenz ist auch vom Networking-Aspekt her sehr interessant.Ein detaillierteres Programm mit den Speakern und Themen folgt noch. Highlight der letztjährigen Konferenz war der Standard Matter für IoT-Geräte. (dok)