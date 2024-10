Google streicht die Sitelinks Search Box

Google schaltet eine praktische Suchfunktion in seiner Search Engine aus: Die Sitelinks Search Box, zu Deutsch etwas sperrig "Verbessertes Suchfeld in den Suchergebnissen" genannt, wird nach recht genau zehn Jahren eingestellt. Grund dafür ist laut dem Suchriesen, dass die Funktion nicht genug genutzt wurde. Die Sitelinks Search Box erlaubte es bis anhin, aus den Suchresultaten heraus in einem separaten Suchfeld unter einem Suchresultat innerhalb dieser Seite weiter zu suchen.Im Prinzip war die Sitelinks Search Box die einfacher zu nutzende Version des Operators "site:", mit dem sich die Google-Suche ebenfalls auf eine bestimmte Website eingrenzen lässt. Am Operator ändert sich nach aktuellem Wissensstand nichts.Die Änderung wird aktuell weltweit ausgerollt. Google betont, dass die Streichung der Sitelinks Search Box keine Auswirkungen auf das Ranking einer Website habe. Auf Websites vorhandene Sitelinks Search Box Structured Data könne (aber müsse nicht) entfernt werden. (win)