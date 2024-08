Google ist die Phishing-Masche Nummer 1

Cyberkriminelle nutzen grosse und beliebte Firmen für Phishing-Angriffe. Wie der Security-Anbieter Kaspersky mitteilt, führt Google die Hitliste der beliebtesten Köder an: Im ersten Halbjahr wurden Phishing-Links zu Seiten, die zur Eingabe von Google-Kontodaten aufforderten, rund 4,2 Millionen Mal angeklickt. Auf den nachfolgenden vier Rängen finden sich Facebook (3,7 Millionen Klicks), Amazon (3,1 Millionen Klicks), Microsoft (2,8 Millionen Klicks) sowie DHL (2,6 Millionen Klicks).Wie es in der Mitteilung weiter heisst, sind die Phishing-Versuche im Vergleich zur Vorjahresperiode um rund 40 Prozent angestiegen, weshalb man zu grosser Vorsicht angehalten sei. Kaspersky erklärt sich die Popularität von Google als Köder damit, dass der Online-Riese eine breite Palette an Diensten anbietet und man im Falle eines erfolgreichen Angriffs Zugriff auf all diese Dienste erlangt.Der Sicherheitsanbieter ruft abschliessend die wichtigsten Verhaltensweisen in Erinnerung, um sich vor Phishing-Angriffen zu schützen: Sensible Daten würden grundsätzlich nie per E-Mail angefordert werden. Ausserdem seien gefälschte Nachrichten mitunter seltsam verfasst, darüber hinaus stimme die URL nie genau mit dem tatsächlichen Firmennamen überein. (dok)