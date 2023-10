Wegen ChatGPT: Zahl von Phishing-Attacken steigt um 1265 Prozent

In den vergangenen zwölf Monaten ist die Menge an Phishing-Nachrichten massiv angestiegen – um surreal wirkende 1265 Prozent, so eine Studie des Security-Spezialisten Slashnext aus Kalifornien. Weiter sei auch die Zahl der Credential-Phishing-Attacken um 967 Prozent angestiegen. Den Hauptgrund dafür verorten die Studienautoren in der Nutzung von ChatGPT und anderen KI-Sprachbots durch Cyberkriminelle."Wir können Statistiken wie diese nicht ignorieren", kommentiert Slashnext-CEO Patrick Harr. ChatGPT wurde im vierten Quartal 2022 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und hat die Lancierung einer Flut weiterer KI-basierter Sprachbots zur Folge gehabt. Der Zusammenhang zwischen dem Anstieg von Phishing in diesem Umfang und dem Zeitpunkt der Lancierung von ChatGPT könne schlicht kein Zufall sein, so Harr weiter. Die eigenen Untersuchungen würden denn auch zeigen, dass die Akteure auf die Chatbots zurückgreifen, um die Texte für Phishing-Kampagnen sehr viel effizienter erstellen zu können.