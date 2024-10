Mozilla: Thunderbird-App kommt im Oktober

Mozilla hatte es vor rund zwei Jahren angekündigt, nun halten die Macher des E-Mail-Clients Thunderbird ihr Versprechen: Die Thunderbird-App für Android soll noch im Oktober kommen. Beta-Tester können die Testversion bereits jetzt ausprobieren. Basis dafür die ist Mail-App K-9, die nun in Thunderbird aufgeht.Ein Vorteil der neuen App soll die einfachere Übertragung von E-Mail-Konten des von Mozilla übernommenen K-9-Mail zu Thunderbird für Android sein. Wer die neuste Version von K-9 Mail installiert hat, kann seine Konten ohne zusätzliche Logins oder längere Einrichtung direkt in Thunderbird importieren, schreibt winfuture.de. Ausserdem wurden Push-Benachrichtigungen für neue E-Mails sowie ein E-Mail-Management in der Beta-Version integriert. Die Thunderbird-Beta (Thunderbird Beta for Testers) kann über den Play Store heruntergeladen werden. Die offizielle Version folgt dann in der letzten Oktoberwoche 2024. Weitere Informationen sind in diesem Thunderbird-Tester- Blogbeitrag zu finden. (cma)