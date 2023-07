Grosses Bugfix-Update für Thunderbird

21. Juli 2023 - Eine gute Woche nach der Veröffentlichung der generalüberholten Thunderbird-Version 115 wurde mit dem Release 115.0.1 jetzt ein grosses Bug-Fix-Update freigegeben, mit dem diverse grössere und kleinere Fehler korrigiert werden.

Mitte Juli hat Mozilla mit der Version 115 den Open-Source-Mail-Client Thunderbird grundlegend überarbeitet, optisch aufgefrischt und mit neuen Features versehen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Eine gute Woche darauf haben die Macher jetzt ein erstes grosses Update freigegeben, mit dem neben sicherheitsrelevanten Schwachstellen vor allem jede Menge Fehler und Unschönheiten korrigiert werden.Wie den Release Notes von Thunderbird 115.0.1 entnommen werden kann, betreffen die Verbesserungen die unterschiedlichsten Komponenten. So wurde etwa die Nachrichtenliste nicht aktualisiert, wenn Meldungen via externe Server gelöscht wurden. Wurde bei angewählten Ordnern auf die Eingabetaste geklickt, wurden die Ordner nicht erweitert, oder das Löschen von vielen Nachrichten aus dem Papierkorb dauerte lange und verbrauchte viel Speicherplatz. Teilweise wurden auch Tooltips nicht angezeigt oder Anpassungen an der Toolbar funktionierten bei bestimmten Tabs nicht.Die Windows-Versionen von Thunderbird 115.0.1 stehen per sofort in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)