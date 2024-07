Thunderbird 128 Nebula verbessert den Code 'erheblich'

Mozilla hat die erste Version von Thunderbird 128 Nebula angekündigt. Das Extended Support Release (ESR) baut auf der Supernova-Version vom vergangenen Jahr auf ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nebula führt laut Mozilla zu "erheblichen" Verbesserungen des Thunderbird-Codes, der Stabilität, der Benutzerfreundlichkeit sowie der Geschwindigkeit."Wir haben viel Entwicklungszeit in die Integration von Rust – einer modernen Programmiersprache, die ursprünglich von Mozilla Research entwickelt wurde – in Thunderbird gesteckt. Auch wenn es sich um eine scheinbar unsichtbare Änderung handelt, so ist sie doch ein grosser Schritt nach vorn, da sie die Qualität und Leistung unseres Codes verbessert", heisst es im Thunderbird-Blog. Diese Überarbeitung werde es ermöglichen, Funktionen zwischen der Desktop- und der zukünftigen mobilen Version von Thunderbird zu teilen und unseren Entwicklungsprozess zu beschleunigen.Die spannendste neue Funktion ist eine native Windows-Benachrichtigung. Ein Feature, das sicher viele vermisst haben. Die native Windows-Benachrichtigung ist mit Version 128 jetzt voll funktionsfähig. Wird auf eine Benachrichtigung geklickt, wird Thunderbird in den Vordergrund gerückt sowie die entsprechende Nachricht ausgewählt. Zudem verschwinden die Benachrichtigungen auch, wenn Thunderbird geschlossen wird.Weitere Neuigkeit ist eine überarbeitete Kartenansicht. Diese wurde erstmals mit 115 Supernova vorgestellt und nun für ein besseres Erlebnis optimiert und verfeinert. Das neue Layout ist laut Entwickler attraktiver und macht es einfacher, E-Mail-Threads zu durchsuchen und Informationen auf einen Blick zu erfassen. Auch die Höhe der E-Mail-Karten passt sich automatisch an die Einstellungen an.Des Weiteren wurde das Ordnerfenster verbessert, beispielsweise ist nun sowohl die Darstellung als auch die Suche von vereinheitlichten Ordnern schneller und das Abrufen des Status von Nachrichten-Threads und die Auswahl mehrerer Ordner optimiert. Dies soll die Ordner-Verwaltung intuitiver machen. Weitere neue Funktionen sind im Blog zu finden. (cma)