Google rüstet Chromebooks ebenfalls mit KI-Taste aus

Google überarbeitet das Tastaturlayout von Chromebooks: Neu gibt es die sogenannte Quick Insert-Taste. Diese teilt sich die Position mit der Caps Lock-Taste, der Google Launcher Key zieht dafür um. Quick Insert dient vor allem dem Aufruf intelligenter, KI-gestützter Funktionen, wie Google auf dem eigenen Blog mittteilt. So erlaubt die Taste schnellen Zugriff auf die Gemini-Modelle und öffnet sich beispielsweise Fenster in einem Textfeld, in dem Optionen für die Generierung oder Überarbeitung von Inhalten angezeigt werden.Allerdings soll die neue Taste nicht ausschliesslich für KI-basierte Funktionen vorgesehen sein. So wird es laut Google auch möglich sein, eine Liste geöffneter Websites anzuzeigen, um unter anderem Links kopieren zu können, ohne zwischen Fenstern springen zu müssen. Auch die Suche nach passenden GIFs und Emojis sowie der schnelle Zugriff auf Google Drive sind möglich.Die neue Taste lässt sich kaum übersehen. Sie ist mit G des Google-Logos markiert. Erstmals soll das neue Layout beim Samsung Galaxy Chromebook Plus zum Einsatz kommen, das ab Januar 2025 erhältlich ist. Weitere Chromebook Plus-Modelle sollen folgen. Wer nicht über die Quick Insert-Taste verfügt, kann die Funktionen ebenfalls über die Tastenkombination Launcher-Taste + F auf seinem Chromebook aufrufen. (sta)