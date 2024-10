Das Ende der Hololens 2 ist definitiv

Microsoft entfernt sich immer mehr vom Markt für Virtual- respektive Mixed-Reality-Produkte: Per sofort wird die Produktion der Hololens 2 nicht mehr weitergeführt, wie "UploadVR" berichtet . Und ab Anfang 2028 werden dann auch keine Security-Patches für die Hololens 2 mehr veröffentlicht, womit die Hololens-Ära endgültig zu Ende gehen dürfte. Ganz zurückziehen wird sich Microsoft aus dem AR-/VR-Markt aber nicht, man stellt bloss die Hardware-Produktion ein. Stattdessen will man in Redmond auf eine Zusammenarbeit mit Meta setzen. Dessen Chef Mark Zuckerberg hatte unlängst einen neuen Prototyp einer AR-Brille von Meta namens Orion vorgestellt (siehe Video unten).Die erste Hololens startete 2016, das zweite Modell dann 2019. Und seit da an war sie das wohl beliebteste Gerät für AR-Anwendungen im Business-Bereich. Richtig abgehoben hat Hololens 2, wohl nicht zuletzt aufgrund der Kombination aus relativ kleinem Blickfeld, hohem Gewicht und einem happigen Startpreis von etwa 3500 Franken, aber nie. Nicht ablassen will Microsoft indessen vom Hololens-Projekt mit der US-Armee (Hololens IVAS), welches weitergeführt werden soll.Das ganze hat sich bereits abgezeichnet: Schon 2022 wurde bekannt , dass es wohl nie eine Hololens 3 geben wird, ein Jahr darauf wurde die Windows Mixed Reality Platform dann eingestellt. (win)