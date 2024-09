Oracle erweitert Distributed Cloud mit neuen Funktionen

An der Hauskonferenz Cloudworld 2024 hat Oracle Innovationen für die Distributed Cloud in der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) angekündigt. Damit will das Unternehmen "der rasant wachsenden globalen Nachfrage nach seinen KI- und Cloud-Services gerecht werden", wie es in der Mitteilung heisst. Die neuesten Innovationen umfassen Oracle Database@AWS, Oracle Database@Azure und Oracle Database@Google Cloud – drei massgebliche Multicloud-Hyperscaler-Partnerschaften –, sowie OCI Dedicated Region und OCI Supercluster.Mit der Distributed Cloud könnten Oracle-Kunden über 150 KI- und Cloud-Services von OCI am Edge, in ihrem eigenen Rechenzentrum, über Clouds hinweg oder in der Public Cloud bereitstellen, heisst es weiter. Oracle Cloud sei zudem mit seinen 85 aktiven und 77 geplanten Regionen an mehr Standorten verfügbar als jeder andere Hyperscaler.Ab sofort nimmt Oracle überdies Bestellungen für "einen der grössten KI-Supercomputer in der Cloud" entgegen. Der OCI Supercluster arbeitet mit bis zu 131'072 Nvidia-Blackwell-Prozessoren und liefert eine Spitzenleistung von 2,4 Zettaflops. Die maximale Grösse biete mehr als dreimal so viele GPUs wie der Frontier-Supercomputer und mehr als sechsmal so viele wie andere Hyperscaler.Die neue OCI-Dedicated-Region-Konfiguration Dedicated Region25 ist in einer kleineren, skalierbaren Ausführung ab nur drei Racks erhältlich und innerhalb weniger Wochen einsatzbereit. Dedicated Region25 hat einen um 75 Prozent kleineren Launch-Footprint und vereinfachte Rechenzentrumsanforderungen. Dies soll einer grösseren Bandbreite von Kunden ermöglichen, die Agilität, Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit der Public Cloud in ihren eigenen Rechenzentren zu nutzen, wie Oracle ausführt.Weitere Verbesserungen gibt es bei der OCI Roving Edge Infrastructure in mehreren Konfigurationen sowie bei Heatwave, das neue GenAI- und Multicloud-Funktionen bietet, um generative KI sowohl in OCI als auch in Amazon Web Services zu nutzen. Und OCI Generative AI-Agenten mit RAG-Funktionen (Retrieval-Augmented Generation) und verbesserte Oracle AI-Innovationen sind jetzt allgemein verfügbar. (ubi)