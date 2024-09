Oracle-Datenbank neu bei Google Cloud und AWS

Der Datenbankkonzern Oracle hat mit Google und Amazon Web Services Vereinbarungen geschlossen, welche die Bereitstellung der Oracle-Datenbank in den Clouds der beiden Hyperscaler vorsehen.Im Fall der Google Cloud haben Kunden damit neu die Möglichkeit, die Lösungen Oracle Exadata Database Service, Oracle Autonomous Database sowie Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service auf der Oracle Cloud Infrastructure in den Rechenzentren der Google Cloud zu nutzen. Unterstützt werden zum Start die US-Regionen Ost (Ashburn) und West (Salt Lake City) sowie die europäischen Regionen UK Süd (London) und Deutschland (Frankfurt). In den kommenden Monaten soll das Oracle-Angebot neben weiteren Regionen in den USA und Europa auch im Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum bereitgestellt werden.Auf AWS werden die Lösungen Oracle Exadata Database Service sowie Oracle Autonomous Database auf dedizierter Infrastruktur bereitgestellt. Kunden haben dabei die Möglichkeit, ihre in der Oracle-Datenbank gespeicherten Informationen mit Anwendungen zu verknüpfen, die auf Diensten wie Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), AWS Analytics Services oder AWS Advanced Artificial Intelligence and Machine Learning Services, including Amazon Bedrock betrieben werden.Auf Microsofts-Cloudplattform Azure steht die Oracle-Datenbank bereits seit rund einem Jahr zur Verfügung. (rd)