Android 15 soll am 15. Oktober veröffentlicht werden

Nachdem Google anfangs September angekündigt hat, man werde Android 15 in den kommenden Wochen veröffentlichen ("Swiss IT Magazine" berichtete ), ist jetzt ein angeblicher Release-Termin bekannt geworden. Laut " Android Headlines " soll das neue Mobile-Betriebssystem am 15. Oktober für unterstützte Pixel-Geräte freigegeben werden. Allerdings werden im Artikel keine Quellen für die Information genannt.In der Vergangenheit hat Google den neuen Android-Release stets zusammen mit der neuen Gerätegeneration der Pixel-Smartphones eingeführt. Doch nicht so dieses Jahr. Die neuen Modelle der Pixel-9-Familie wurden schon im August präsentiert, wobei auf die Android-Version 14 vom Vorjahr gesetzt wurde. Nachdem Google dann Android 15 am 3. Dezember dem Android Open-Source Project übergab, war dann von einem Release-Termin in den kommenden Wochen die Rede. Dass die Veröffentlichung jetzt auf den Dienstag, 15. Oktober, fallen soll und nicht wie stets in der Vergangenheit auf einen Montag, soll laut "Android Headlines" mit dem Columbus-Day-Feiertag zu tun haben, der am Montag, 14. Oktober stattfindet. (rd)