iOS 18 kurz vor Rollout, iOS 17 bekommt weiter Security Patches

Das im Rahmen der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellte iPhone-Betriebssystem iOS 18 ("Swiss IT Magazine" berichtete ) steht in den Startlöchern und wird ab dem 16. September an die breite Masse ausgerollt. Die Release Candidate Version, sozusagen die letzte Beta, ist bereits verfügbar. Mit dem Update auf Version 18 kommt eine Reihe von Neuerungen, darunter auch bald schon die Beta von Apples KI-Plattform Apple Intelligence, die wichtigsten Updates fürs iPhone-OS finden sich hier. Kompatibel ist eine lange Liste von iPhone-Modellen vom neuen iPhone 16 bis zurück zum iPhone 11 (siehe Bild mit der ganzen Liste unten).Für Nutzer, die lieber noch etwas zuwarten, wird Apple die Vorgängerversion iOS 17 aber weiterhin mit Sicherheits-Updates versorgen, wie "9to5mac" berichtet . Diese Praxis hat Tradition – schon letztes Jahr hat iOS 16 über den Launch von Version 17 hinaus noch Sicherheitspatches bekommen. Da die Kompatibilität von iOS 18 aber der von iOS 17 entspricht, wird damit gerechnet, dass der Security-Patch-Nachschub fürs alte Betriebssystem zeitnah eingestellt wird. (win)