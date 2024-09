Cisco bietet IT-Kurse für den Schweizerischen Gemeindeverband an

Cisco offeriert in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Gemeindeverband kostenlose Online-IT-Kurse für die Mitglieder des Verbands, wie der Netzwerkspezialist in einer Mitteilung schreibt. Zur Verfügung stehen über 50 Kurse mit total über 1000 Stunden Lernmaterial, die dank der niedrigen Eintrittsschwelle auch für Einsteiger gedacht sind. Zu absolvieren sind die Kurse, die zwischen sechs und 70 Stunden in Anspruch nehmen, im Selbststudium. Sie seien so konzipiert, dass sie einen umfassenden Überblick über gemeinderelevante Themen wie Einführung in die Cybersicherheit oder Cyber Threat Management bieten. Erfolgreiche Teilnehmer erhalten kostenlos Leistungsnachweise und können bei Bedarf Industriezertifizierungen erlangen.Mit dem Angebot reagiert Cisco auf den Digitalisierungsbedarf der Schweizer Gemeindeverwaltungen. Digitalisierung sowie Cybersicherheit seien Themen, welche die Gemeinden derzeit stark beschäftigen würden. Gleichzeitig hat nicht jede Gemeinde das Budget, einen Cybersecurity-Spezialisten anzuheuern. Claudia Kratochvil, Direktorin des Schweizerischen Gemeindeverbands, sagt, dass die Online-Kurse von Cisco den Gemeindemitarbeitenden einen einfachen Einstieg in die Thematik bieten würden und sie sich ohne Vorwissen ins Thema einarbeiten können. Sie erfahren, wie sich die Verwaltung vor Cyberangriffen schützen könne und wie im Ereignisfall vorzugehen sei. (dok)