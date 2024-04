Cisco lanciert Cloud-native Securitylösung Hypershield

Cisco hat den Start einer neuen Cloud-nativen Sicherheitslösung mit KI-Unterstützung namens Cisco Hypershield bekanntgegeben. In diesem Zusammenhang verkündet der Netzwerk- und Softwarespezialist auch gleich die Übernahme von Isovalent – einem Start-up mit Schweizer Wurzeln – sowie eine neu vertiefte Zusammenarbeit mit Nvidia.Mit Hypershield will man seine Kunden, respektive deren Data Centers, Cloud- sowie Hybrid-Instanzen, für die KI-Ära wappnen und damit besser vor alten wie neuen Bedrohungen schützen. Das betrifft laut Hersteller die gesamte Cloud-Landschaft: Anwendungen, Services, Kubernetes Clusters, Container, VMs und bis hin zu Switches. Das alles unter Berücksichtigungen der neuen Risiken, die mit breit angelegtem KI-Einsatz einhergehen. Mit dem Launch der neuen Lösung biete man neu das Security-Niveau der Hyperscaler nun auch für Unternehmen an. Es sei einer der wichtigsten Security-Innovationen in der Geschichte seines Unternehmens, so CEO Chuck Robbins. Die wichtigsten Kernfeatures sind dabei die automatisierte Segmentierung, womit unter anderem die seitliche Bewegung eines Angreifers eingeschränkt wird, sobald er sich Zugang zu einem System verschafft hat, sowie Schutz vor Exploits ohne Patching und Cisco verspricht Software Upgrades ohne Downtime.