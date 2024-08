Microsoft zieht Windows Control Panel bald den Stecker

Das Control Panel (Systemsteuerung), das verschiedene Systemeinstellungen zusammenfasst, wurde mit Windows 1.0 eingeführt und hat erstaunlicherweise bis heute überlebt. Dem ist jedoch nicht mehr lange so, denn Microsoft erklärt das Control Panel nun in einem Blogpost implizit als veraltet: "Das Control Panel ist eine Funktion, die seit langem Bestandteil von Windows ist. … Viele der Einstellungen im Contzrol Panel werden derzeit in die Settings-App migriert, die ein moderneres und schlankeres Erlebnis bietet."Aus Kompatibilitätsgründen sei die Systemsteuerung zwar noch vorhanden, merkt der Hersteller an und biete Zugriff auf einige Einstellungen, die noch nicht migriert wurden. Aber: Man soll wenn immer möglich die Settings-App verwenden. Denn sobald die noch nicht vom Control Panel migrierten Einstellungen ihren Weg in die Settings-App gefunden haben, dürfte das Control Panel offiziell den Status deprecated erhalten und wird in künftigen Windows-Versionen nicht mehr enthalten sein. Eine Vorschau auf neue Power-Modus-Features in der Settings-App, die auch Poweruser zufriedenstellen sollen, die bisher noch auf das Control Panel angewiesen sind, liefert Microsoft im neuen Canary Build 27686 von Windows 11. (ubi)