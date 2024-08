Verwirrung bei Windows 11 Canary Builds

Die zahlreichen Wege, auf denen Microsoft Vorab-Versionen seiner Software veröffentlicht – und dazu gehören nicht nur die Release Preview, Beta, Canary und Dev Channels –sind per se schon ziemlich unübersichtlich. Jetzt setzt der Hersteller noch einen drauf: In den Angaben zum neuesten Canary Build 27686 von Windows 11 taucht beim Punkt Version die Angabe Dev auf. Handelt es sich also um eine Insider-Version für den Dev Channel, die aus Versehen im Canary Channel gelandet ist?Laut Brandon LeBlanc, Senior Program Manager im Windows Insider Program Team, ist dies keineswegs der Fall, wie er auf X erläutert : "Das Dev hier ist nicht der Channel, sondern zeigt an, dass es sich um einen in Entwicklung befindlichen Pre-Release Build von Windows 11 handelt." So weit, so gut. Erfahrene Insider wissen, dass die Windows-Version und der Insider-Kanal zwei verschiedene Dinge sind. Trotzdem ist es leicht verwirrend, wenn bei einem Canary Build etwas von Dev steht und Microsoft einen anderen Channel mit genau diesem Namen führt. Da waren die Zeiten, zu denen es für Insider nur einen Fast Ring und einen Slow Ring gab, denn doch etwas weniger kompliziert. (ubi)