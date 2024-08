Microsoft experimentiert mit Windows-11-Startmenü

Microsoft ist einmal mehr damit beschäftigt, das Startmenü von Windows 11 umzugestalten, so dass der Zugriff auf Anwendungen vereinfacht wird. Wie "Windows Latest" in einem neuen Beta-Build entdeckt hat , testet Microsoft dabei mit einer Darstellungsform, bei der sich Apps nach Kategorien in Boxen sammeln lassen – ähnlich wie man das beispielsweise von iOS kennt. Als Kategorien geführt werden zum Beispiel Unterhaltung, Musik, News und Wetter, Navigation und Karten oder auch Entwickler-Tools.Eine weitere Spielform, die Microsoft testet, ist eine Grid-Ansicht, bei der Apps nicht in Boxen zusammengefasst, sondern alphabetisch in einem Raster sortiert werden. Dabei wird die volle Breite des Startmenüs ausgenutzt, um mehr Apps darstellen zu können."Windows Latest" geht davon aus, dass die neuen Layouts Teil des 24H2-Updates für Windows 11 sein werden, das gegen Ende des Jahres erwartet wird. (mw)