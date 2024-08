Windows 11 erreicht 30 Prozent Marktanteil

Windows 11, 2021 von Microsoft auf den Markt gebracht, hatte bisher stets mit eher langsamem Wachstum zu kämpfen. Knapp drei Jahre nach dem ersten Release erreichte das neueste Windows im Juli 2024 nun einen weltweiten Anteil von 30,82 Prozent, wie die Erhebungen von Statcounter zeigen. Dies entspricht einem Plus von 1,08 Prozentpunkten im Vergleich zum Juni 2024 und einem Zuwachs von 7,17 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresmonat.Doch trotz Erreichen des 30-Prozent-Meilensteins liegt Windows 11 nach wie vor massiv hinter Windows 10, das global einen Anteil von fast 65 Prozent ausweisen kann. Ähnliches gilt auch für die Schweiz, auch wenn Windows 11 mit einem Anteil von 31,73 Prozent hierzulande etwas besser dasteht als weltweit betrachtet. Auch Windows 10 steht in der Schweiz mit 66,56 Prozent etwas besser da als im globalen Schnitt. Dafür sind ältere Windows-Versionen in unserem Land praktisch inexistent, während zum Beispiel Windows 7 weltweit immerhin noch auf 3,04 Prozent der erfassten PCs läuft. (ubi)