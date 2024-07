Microsoft pausiert vereinfachte Taskleiste für Windows 11

Microsoft hat vergangene Woche einen neuen Preview-Build von Windows 11 im Beta-Kanal veröffentlicht. Unter den Neuerungen ist ein vereinfachter Tray-Bereich (Taskleiste), mit dem Nutzerinnen und Nutzer das Symbol der Benachrichtigungsglocke deaktivieren und zu einem kürzeren Datums- beziehungsweise Zeitformat wechseln können. Wie schon öftters musste Microsoft nun aber eine Funktion aus dem Windows Insider Programm pausieren, wie "Neowin" berichtet Zwar steht der Build selbst weiterhin für alle zum Download zur Verfügung, doch der vereinfachte Tray-Bereich wird nicht mehr ausgerollt. In einem aktualisierten Blogpost schreibt Microsoft in Englisch: "Wir haben die vereinfachte Systemablage mit verkürzter Datums-/Zeitanzeige vorübergehend deaktiviert, um verschiedene Probleme zu beheben. Wir werden diese Funktion in einem zukünftigen Flug wieder aktivieren." Um welche Probleme es sich handelt, beschreibt Microsoft nicht. Der Tray-Bereich ist laut Blog-Eintrag die einzige Funktion, die die Redmonder im aktuellen Insider-Build rückgängig gemacht haben. Weitere Informationen sind in diesem Blogeintrag zu finden. (cma)