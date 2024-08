Swico-Recycling: Edelmetall für 12 Millionen Franken jährlich

Der ICT-Verband Swico bemüht sich bekanntlich um das Recycling von Elektrogeräten in der Schweiz. Und 2024 feiert das Recycling-Programm des Verbands sein 30-jähriges Bestehen. Zu dieser Gelegenheit geht man über die Bücher und hat die letzten drei Jahrzehnte analysiert und zeigt unter anderem auf: in den vergangenen 30 Jahren hat man 1,1 Million Tonnen Elektroschrott gesammelt.Pro Jahr gewinnt Swico heute über die "urbane Mine" des Elektronikrecyclings aus etwa 40'000 Tonnen Elektronik fast eine Tonne Edelmetalle im Wert von etwa 12 Millionen Franken. Dazu kommen 21'600 Tonnen Industriemetalle (Eisen, Kupfer, Alu etc.) und 4300 Tonnen Kunststoffe. Die gesammelten Geräte entsprechen laut Swico etwa 90 Prozent der Informatik-, Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte, die auf den Schweizer Markt gebracht werden.Über die Jahre hinweg kann man auf ein respektables Wachstum zurückblicken: 2012 fanden etwa 7 Millionen Geräte ihren Weg ins Swico-Recycling, 2023 zählte man schon 10 Millionen Geräte. Während die Zahl der Geräte steigt, sinkt das Gewicht jedoch – wohl auch bedingt durch leichtere und kleinere Geräte. So ist beispielsweise die Anzahl der abgegebenen Röhrenbildschirme natürlich stark gesunken. Das gesammelte Gewicht pro Einwohner ist seit 2012 also rückläufig und sank zwischen 2012, wo noch 7,7 Kilogramm pro Einwohner gesammelt wurden, auf 4,4 Kilogramm im Jahr 2023.