Microsoft lanciert Loop 2.0

Microsoft hat Version 2.0 seiner Kollaborationsplattform Loop offiziell lanciert. Via X verkündet Microsoft nun den Rollout einer überarbeiteten Nutzeroberfläche und einige Neuerungen für Loop.Überarbeitet wurde vor allem die Nutzeroberfläche, diese soll nun aufgeräumter und übersichtlicher daherkommen. So soll es etwa einfacher sein, den Zugriff auf Besprechungsnotizen (mit einem neuen Meeting Notes Tab) und Favoriten zu finden. Dazu gibt es einen neu von überall in der App verfügbaren Create-Button für das Erstellen von Workspaces und Drafts, der bisher nur auf der Home-Seite angezeigt wurde.Weiter wurde die URL geändert, Loop ist neu unter https://loop.cloud.microsoft zu finden. Dies ist ein weiterer Schritt im Vorhaben, die Microsoft-365-URL zu vereinheitlichen und letztlich alle Apps unter der Domain cloud.microsoft anzubieten ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (win)