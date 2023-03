Microsoft Loop öffentlich verfügbar

(Quelle: Microsoft)

23. März 2023 - Microsoft stellt das Kollaborations-Tool Loop ab sofort öffentlich zur Verfügung. Es ist ein Mix aus Projektablage, Messenger, To-do-Liste, Vorlagenpool und KI-Unterstützung.

Das Co-Working Tool Microsoft Loop ist ab sofort frei zugänglich, wie Microsoft in einem Blog-Beitrag schreibt . Microsoft beschreibt Loop als Tool, um gemeinsam Projekte anzulegen, zu bearbeiten und abzuschliessen. Nebst der eigentlichen Dokumenten- und Medienverwaltung kann man als Team untereinander interagieren, Meinungen austauschen sowie benachrichtigt werden, wenn sich etwas am Projekt verändert hat. Darüber hinaus ist mit dem sogenannten Copilot ein KI-basierter Assistent an Bord von Loop, der beispielsweise projektbezogene Fragen beantworten kann.Für ein einfaches Handling funktioniert Loop nach dem Drag & Drop-Prinzip, ausserdem verfügt die Software über zahlreiche Templates und Vorschläge, die einfach via Suchbegriff abgerufen werden können. Bestimmte Dateien eines Projektes lassen sich ausserdem einfach sharen, entweder mit einzelnen, in das Projekt involvierte Personen, oder nach aussen über jede Microsoft 365 App.Darüber hinaus kann auch der Zugang auf das Projekt beschränkt werden. Gewissen Teammitgliedern können somit nur die für sie relevanten Bereiche zugänglich gemacht werden, während nur der Projektleiter das grosse Ganze sieht. Loop ist sowohl als Desktop-App, als Smartphone-App oder als Web-App verfügbar. Die Web-App kann hier ausprobiert werden. (adk)