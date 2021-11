Microsoft arbeitet an Workspace-App Loop

(Quelle: Twitter/@Firecube)

1. November 2021 - Obwohl es kaum Details gibt, scheint es, dass Microsoft Loop eine in der Entwicklung befindliche App ist, die Unternehmen Tools für die Zusammenarbeit zur Verfügung stellen wird.

Microsoft arbeitet an einer völlig neuen Anwendung namens Microsoft Loop, wie aus einem Bild hervorgeht, das der Twitter-Nutzer Firecube hochgeladen hat . Wie "Neowin" schreibt , scheint es sich bei der neuen App, soweit zu erkennen, um eine Workspace-App für die Zusammenarbeit im Team zu handeln, in der mehrere Benutzer während Teambesprechungen am Arbeitsplatz oder ähnlichen kollaborativen Sitzungen interagieren können. Allerdings gibt es zu diesem Zeitpunkt keinerlei Informationen darüber, und Loop könnte auch etwas ganz anderes sein.Der Twitter-Nutzer Firecube ist der Meinung, dass die neue App ähnlich aussieht wie Notion, eine App zur Verwaltung von Arbeitsbereichen. So gleicht die Benutzeroberfläche, zumindest auf den ersten Blick, derjenigen der Notion-App für den Desktop. (swe)