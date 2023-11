Ignite: Microsoft Loop wird allgemein verfügbar

Vor zwei Jahren hat Microsoft die Online-Kollaborationsplattform Loop erstmals vorgestellt und sie im Frühling dieses Jahres dann als Public Beta lanciert. Jetzt hat der Softwareriese die Ignite-Konferenz zum Anlass genommen, die allgemeine Verfügbarkeit von Loop bekanntzugeben.Wie Microsoft in einem Techcommunity-Beitrag ausführt , soll Loop Anwender und Ressourcen in einer zentralisierten Arbeitsumgebung zusammenführen, wobei man durch diverse KI-gestützte Copilot-Funktionen da und dort unterstützt wird. Gegenüber der Preview vom Frühling hat Microsoft auch einige neue Funktionen angekündigt. So gibt der Workspace-Status Auskunft über die Fortschritte und eine Zusammenfassung informiert über die jüngsten Entwicklungen, beides soll anfangs des kommenden Jahres ausgerollt werden. Dasselbe gilt auch für die Einbindung von Power Automate, zur Automatisierung wiederkehrender Aufgaben.Loop benötigt einen Microsoft-Account und steht auf dem Web wie auch als iOS- und Android-App zur Verfügung. Der volle Funktionsumfang steht Kunden mit Abos für Microsoft 365 Standard, Business, Premium sowie E3 und E5 zur Verfügung. (rd)