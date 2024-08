Die 10 beliebtesten Gratis-Internet-Anwendungen

In den letzten 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Internet angeführt vom Opera-Browser, der mit vielen Besonderheiten wie integriertem VPN aufwarten kann. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte OutlookViewer, ein Tool für den Zugriff auf Outlook-Postfach-Dateien. Auf dem dritten Platz landete Firefox, der Open-Source-Klassiker unter den Webbrowsern.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Internet-Anwendungen präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)