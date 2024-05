In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Datei-Tools angeführt von Advanced Renamer, einem praktischen Werkzeug, um eine Vielzahl von Dateien nach vorgegebenen Mustern umzubenennen. Auch auf Platz zwei steht mit FileRenamer ein Tool aus derselben Kategorie. Auf dem dritten Rang folgt FreeCommander XE, ein vielseitiger Dateimanager, der sich mit diversen Komprimierformaten versteht und zudem auch Verzeichnisse zu synchronisieren vermag.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps fürs Datei-Management präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)