In den letzten 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Networking angeführt von Nmap, einem Netzwerk-Analyse und Mapping-Tool inklusive grafischer Darstellung. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten das automatische Ping-Tool PingInfoView, womit sich die Verfügbarkeit von Geräten über eine längere Zeit prüfen lässt. Der dritte Platz wird schliesslich belegt vom kompakten Tool WifiInfoView, das die verfügbaren WLAN-Netze mit allerhand Detail-Infos anzeigt.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps für Netzwerk-Admins präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)