Konstruktionsfehler verzögert Start von Nvidias KI-Chip

Nvidia muss die Einführung seiner KI-Chips der Blackwell-Reihe offenbar verschieben. Der Chip-Hersteller soll beim Blackwell B200 auf Konstruktionsfehler (engl. "design flaws") gestossen sein, welche die Einführung um mindestens drei Monate verzögern, berichtet das Techportal "The Information" (Paywall). Geplant war, dass die KI-Chips noch 2024 an Partner wie Microsoft ausgeliefert werden können. Jetzt rechne man mit einer Auslieferung frühestens Anfang 2025. Von der Verzögerung betroffen sind wohl auch Google und Meta, die ebenfalls Chips im Wert von vielen Milliarden US-Dollar vorbestellt haben sollen.Das Portal beruft sich auf zwei Personen, eine davon soll für Microsoft tätig sein. Um welche Art Konstruktionsfehler es sich handelt, ist derzeit nicht bekannt. Der Fehler sei aber "ungewöhnlich spät im Produktionsprozess" aufgefallen. Bezüglich Verzögerungs-Dauer kommentierte Nvidia gegenüber "The Verge", dass die Chip-Produktion im zweiten Halbjahr hochgefahren werde. Ansonsten werde Nvidia keine Gerüchte kommentieren.Nvidia hatte den Blackwell-B200 im Frühling vollmundig als "weltweit leistungsstärksten" KI-Chip vorgestellt . Diese sollen bis zu 40'000 Dollar pro Chip kosten ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (cma)