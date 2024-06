3,33 Billionen: Nvidia ist das wertvollste Unternehmen der Welt

Nvidia ist das teuerste Unternehmen der Welt. Die Aktie steht derzeit (Stand Mittwoch, 19. Juni) bei 135.58 US-Dollar, was einer Marktkapitalisierung von 3,335 Billionen US-Dollar entspricht. Damit überholte Nvidia unlängst Microsoft , das bisher wertvollste Unternehmen der Welt mit einem aktuellen Wert von 3,317 Billionen Dollar. Apple folgt mit 3,285 Billionen Dollar auf Platz drei.Der steile Anstieg der Nvidia-Aktie hat in erster Linie mit der enormen Nachfrage nach KI-Chips und Nvidias Rolle als Marktführer in diesem Bereich zu tun. Diese Dynamik führte zu einem kometenartigen Anstieg des Firmenwertes im letzten Jahr. Lag die Aktie vor einem Jahr noch bei knapp 44 Dollar, überholte Nvidias Marktkapitalisierung im Februar 2024 schon Alphabet und Amazon (Platz vier und fünf der wertvollsten Unternehmen) und Anfang Juni mit einem Wert von rund 3 Billionen Dollar schliesslich auch Apple auf Platz zwei. Der anhaltende Anstieg der Nvidia-Aktien gepaart mit leichten Einbussen bei den Wertpapieren der anderen Top-5-Unternehmen katapultierte den Chip- und GPU-Spezialisten nun auf den ersten Platz. (win)