Nvidias Blackwell kostet bis zu 40'000 Dollar

Anfang Woche präsentierte Nvidia die jüngste Chip-Evolution namens Blackwell, welche die Leistung bei KI-Workloads abermals beschleunigen soll ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun hat CEO Huang gegenüber CNBC auch verraten , was ein einziger Blackwell-Chip kosten soll, nämlich zwischen 30'000 und 40'000 Dollar. Huang erklärt den exorbitanten Preis mit der Erfindung einer neuen Technologie, welche dem Chip seine Leistungsfähigkeit verleihen soll. Er schätzt die Entwicklungskosten von Blackwell auf rund 10 Milliarden Dollar.Der genaue Preis kann indes nicht kommuniziert werden, da er von der Bestellmenge und des Bestellweges (via Anbieter wie HP oder über Nvidia direkt) abhängig ist. Ausserdem vertreibt Nvidia den Chip nicht nur einzeln, sondern auch in Komplettsystemen, welche mehr als nur einen Chip beinhalten und somit direkt eingesetzt werden können. Die neue Chip-Generation wird im Laufe dieses Jahres verfügbar sein. (dok)