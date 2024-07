Microsoft 365 schickt Admins keine Passwörter mehr per E-Mail

Wenn das Passwort eines Benutzers zurückgesetzt werden muss, gibt es in Microsoft 365 bisher die Option "Anmeldeinformation per E-Mail an mich senden". Admins nutzen diese häufig, um Nutzern das neue Passwort anschliessend weiterzuleiten. Das wird bald nicht mehr möglich sein. Microsoft teilt über das M354-Admincenter mit, dass diese Option ab Ende August 2024 deaktiviert wird. "Um die Sicherheit zu erhöhen, entfernt Microsoft ab dem 30. August 2024 die Möglichkeit, Benutzerkontodetails und Kennwörter per E-Mail aus dem Microsoft 365 Admin Center zu senden. Es wird empfohlen, die Kontoinformationen in einer PDF-Datei auszudrucken und sie dann auf sichere Weise für Ihre Benutzer freizugeben."Ende August sollten laut Microsoft Passwörter also wieder analog in ausgedruckter Form weitergegeben werden. Oder man soll das PDF "auf sichere Weise" für die Benutzer freigeben – ohne eine Alternative zu E-Mails zu nennen. (cma)